Portugalci zmagovalci premierne evropske lige narodov

Nogometaši Portugalske so zmagovalci premierne evropske lige narodov. V finalu v Portu so premagali Nizozemsko z 1:0 (0:0). V tekmi za tretje mesto v Guimaraesu so Angleži po streljanju enajstmetrovk premagali Švicarje s 6:5.