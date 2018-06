Pri tej odločitvi gre predvsem za željo po utrjevanju skupnostih vezi. Kristijan Kranjčan je nastopil s projektom Drumming Cellist, ki združuje violončelo in bobne, a tudi svoje godalo spretno razširja v tolkalo, po katerem udarja in tapka. Krmari med diskretnimi in drobnimi fragmenti ter sega do spevnejših in filmskih aranžmajev. Zvok je plastil tudi z elektronskimi napravami, pri čemer mu je mestoma pomagal Janez Dovč, sicer harmonikar, scenografski naboj Krajnčanovega izraza pa sta dovršila plesalca Žiga Krajnčan in Gašper Kunšek. Predstavil je večinoma novi material s prihajajočega albuma, za katerega je črpal pri slovanskih in grških mitih.

Vrnili so se kontrabasist Dave Holland, tablist Zakir Hussain, ki ga v rodni Indiji ne zaman naslavljajo z »ustad«, kar pomeni mojster, in saksofonist Chris Potter. Trio, ki je izšel iz razširjene postave Crosscurrents, stavi na spoj indijske klasične glasbe in jazza, ki ju povezuje afiniteta do improviziranja. Spajanje glasbenih tradicij sveta z jazzom je doseglo vrelišče v sedemdesetih letih, danes pa glasbila in druge vsebine vzhodnih izročil ne moremo več pojmovati kot novost ali posebnost, temveč so že prešli med jazzovske standarde. Sproščeno, a brez presežkov za avtoritete svojega kova so igrali avtorske skladbe, ki jih je zaznamovalo dopolnjevanje Hollanda in urnih tabel, Potter pa je že pri uvodni nakazal, zakaj slovi kot solist.

Eden vrhuncev prve polovice festivala je bil tudi četverček Portico Quartet, ki ga umeščamo v novi britanski jazzovski val in je ena boljših zasedb, ki računa na popularni zgib klasičnega in elektronskega instrumentarija, ki smo jih pred kratkim slišali pri nas. Ponudili so nekaj kompozicij z markantnega albuma Isla izpred desetletja in novega Music in the Age of Automation.