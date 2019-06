Da je kokaina vse več, kaže tudi študija ostankov drog v komunalnih odpadnih vodah v evropskih mestih ter podatki o številu uporabnikov, za katere so prvič poročali, da potrebujejo zdravljenje zaradi težav s kokainom, ki se je med letoma 2014 in 2017 povečalo za 37 odstotkov.

Poročilo nasploh opozarja na visoko stalno razpoložljivost večine prepovedanih snovi v Evropi. Po zadnjih podatkih je v Evropi (28 držav EU, Turčija in Norveška) letno prijavljenih več kot milijon zasegov prepovedanih drog. Približno 96 milijonov odraslih v starosti od 15 do 64 let v EU je že poizkusilo neko prepovedano drogo, vsako leto pa se zaradi uporabe prepovedanih drog zdravi približno 1,2 milijona ljudi.

Milan Krek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je ob današnji predstavitvi poročila dejal, da se tako pri kokainu kot heroinu povečuje njuna čistost, pri konoplji pa vsebnost THC, a ker je droge toliko, se kljub temu cena ne zvišuje.

Droge v Evropo iz vseh smeri Kokain v Evropo vstopa po številnih poteh. Vse večjo vlogo pri preprodaji drog ima tudi t. i. temni splet. A kot je opozoril Krek, so tudi v Evropi laboratoriji za proizvodnjo drog, denimo heroina in sintetinčnih drog, ki jih Evropa tudi izvaža. Leta 2018 je bilo v EU prvič odkritih 55 novih psihoaktivnih snovi, pri čemer se je skupno število psihoaktivnih snovi, ki jih spremlja agencija EU za droge v Lizboni, povečalo na 730. Ti trendi se odražajo tudi v Sloveniji. Po nacionalnem poročilu 2018 o stanju na področju prepovedanih drog, ki sicer temelji na podatkih za leto 2017, je najbolj razširjena droga med prebivalci Slovenije, še posebej med mladimi, konoplja. Po navedbah Andreje Drev z NIJZ je raziskava Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju (2018) pokazala, da je konopljo že kdaj poskusil skoraj vsak drugi 17-letnik. Pri konoplji je Slovenija samooskrbna država, je pa to droga, ki so jo policisti največkrat in v največjih količinah zasegli. Podatki pa opozarjajo tudi na škodljive posledice njene uporabe, saj je bilo s konopljo povezanih največ zastrupitev, ki so jih v letu 2017 obravnavali v Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo ljubljanskega kliničnega centra.