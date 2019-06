Heroin v kipec Marije, kokain pod lasuljo

Medtem ko smo prejšnji teden postavljali še zadnje pike in vejice v članku o nekdanjem švercanju vsakdanjih dobrin čez mejo z Italijo, so slovenski policisti in kriminalisti v lisice vklepali akterje ene največjih tihotapskih zgodb zadnjih dveh desetletij. Ti so v enem samem poskusu v Slovenijo med lepilom za ploščice pretihotapili 302 kilograma izjemno čistega heroina, s katerim bi lahko na črnem trgu zaslužili do 50 milijonov evrov. Toliko kot verjetno v nekdanji Jugoslaviji niso bile vredne vse pretihotapljene kavbojke in kava skupaj. Posel so preprečili cariniki v Luki Koper, ki so tovor odkrili.