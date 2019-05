Prejšnji petek zvečer so se po opravljeni intervenciji koprski policisti verjetno kar malce muzali na račun 42-letnega lokalnega prebivalca. Ta je namreč z avtom v Kopru z visoko hitrostjo pripeljal pred enega od lokalov, pri tem podrl nekaj stebričkov, nato pa zaspal pri, pozor, odprtih vratih. Zbudil se je v nočno moro. Splošno znano je, da je petek dan za zadetek, prav mogoče pa je, da je to tudi vikend mantra utrujenega gospoda. Preizkus alkoholiziranosti in strokovni pregled je odklonil, vozil pa je tudi avtomobil s pretečeno registracijo. Poleg nekaj minut spanca je 42-letnik pridobil še dobršno mero kazni.

Naboji postali predragi za roparje

Gospodarska kriza v Venezueli za seboj pušča zelo različne žrtve. Po žepih, natančneje po orožju, je namreč udarila tudi kriminalce, ki si ne morejo več privoščiti nabojev, s katerimi bi lahko ostajali v svojem tatinskem poslu. Število ropov se je zmanjšalo zaradi »beraških« zločincev ter tudi zaradi tega, ker njihovi sodržavljani nimajo več niti gotovine niti vrednega nakita, ki bi jim ga lahko sunili (na tem mestu bi lahko rahlo preoblikovali nekoč zelo popularno reklo o vojski: kjer ni nič, še gangster ne more vzeti). V državi s povprečno mesečno plačo 6,5 dolarja očitno tudi kriminalci le stežka preživljajo družine, njihove kariere pa so zaradi dragih nabojev (dolar za kos), ki jih na črnem trgu ne primanjkuje, močno ogrožene. V državi, kjer si nekoč za takšen denar dobil že skorajda pištolo, je to zares velik preobrat, ki kaže tudi na resno stanje družbe, v kakršni se je znašla Venezuela. So pa težave razbojnikov pozitivno pripomogle k nižanju stopnje kriminala in s tem varnost v državi.