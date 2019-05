Droge in plinska pištola

Na podlagi tako imenovanih operativnih obvestil in zbranih dokazov so kočevski policisti na sodišču pridobili dovoljenje za hišno preiskavo – sumili so, da se je preiskovanec nezakonito pečal z drogo. In res so pri 62-letnem možakarju z območja Kočevja našli prepovedane substance (na fotografiji) in mu jih zasegli. Odredili so pridržanje in spisali kazensko ovadbo, potem pa osumljenca privedli na zaslišanje preiskovalnemu sodniku. Odločil se je, da ga do nadaljnjega pripre.