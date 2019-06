Obtoženi, ki je v priporu vse od lanskega avgusta, je sodniku Julijanu Glavini na današnjem naroku povedal, da vsebino obtožnice, ki ga bremeni dveh kaznivih dejanj umora, razume, da pa se danes ne bo zagovarjali niti odgovarjal na postavljena vprašanja. Zagovor naj bi sicer podal tekom glavne obravnave. Do obtožnice se danes ni opredelil niti njegov zagovornik Branko Gvozdić.

Na današnjem naroku še niso predvideni nastopi prič, tako da bo sodišče izvajalo le listinske dokaze.

71-letnik je obtožen umora starejšega para v Krkavčah avgusta lani. 83-letnega moškega je policija našla mrtvega, 75-letnica pa je umrla kasneje v bolnišnici.

Tragediji naj bi botrovali dalj časa trajajoči spori in nesoglasja v zvezi s premoženjem. Na policiji so na novinarski konferenci nekaj dni po tragičnem dogodku pojasnili, da so spori potekali že dlje časa in da bi prav vsebina teh sporov oz. razpleti sodnih postopkov lahko bili eden od povodov za tako kruto dejanje.

Žrtvi naj bi bili po poročanju medijev svak in polsestra osumljenca. Poleg tega naj se obračun ne bi zgodil med prerekanjem, pač pa naj bi se 71-letnik v Krkavče pripeljal z mačeto in namenom, da napade starejša zakonca.