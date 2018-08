V koprskem zaledju se je v soboto zjutraj zgodila družinska tragedija. Kmalu po osmi uri zjutraj so policiste obvestili o nenavadnem vpitju v eni izmed hiš v Krkavčah. Ko so ti prispeli po makadamski cesti skozi dolino Dragonje do ene izmed kmetij, le streljaj od meje s Hrvaško, so naleteli na obračun znotraj širše družine. Ugotovili so, da je 71-letni Koprčan pretepel 83-letnega moškega in njegovo 75 let staro ženo. Moškemu niso mogli več pomagati, poškodbe so bile zanj prehude in je na kraju umrl, žensko pa so poškodovano reševalci odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Napadalec, ki je po poročanju Primorskih novic v sorodstvenem razmerju z žensko, naj bi zakonca napadel s kovinsko palico.

»Policisti so storilca prijeli na kraju in mu odvzeli prostost,« je nekaj ur pozneje sporočila Anita Leskovec s Policijske uprave Koper. Policisti so konec tedna še ugotavljali okoliščine dogajanja in si ogledovali kraj tragedije, zato več podrobnosti za zdaj ni znanih. Več naj bi razkrili že jutri, ko bodo predvidoma končali preiskavo in o tem obvestili javnost.