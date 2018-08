Ko so na kraj prišli policisti, je moški še kazal znake življenja, reševalci pa so pozneje lahko zgolj ugotovili, da je 83-letnik podlegel poškodbam. Njegova 75-letna žena je bila odpeljana v izolsko bolnišnico, kjer je še danes v kritičnem stanju, je pojasnil pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Koper, Dejan Grandič.

Storilca dejanja, 71-letnega slovenskega državljana, so prav tako prijeli na kraju. Za zdaj je znano, da med žrtvama in storilcem že dalj časa potekajo različni spori in nesoglasja zaradi njihovega premoženja. Policisti so tam namreč posredovali že nekajkrat, podane so bile kazni v zvezi s premoženjem in tudi elementi nasilja. Spori naj bi potekali tudi na sodiščih. Kriminalisti sklepajo, da je bilo slednje eden izmed glavnih razlogov za povod dejanja.

Osumljeni se v postopku ni želel zagovarjati. Danes zjutraj je bil priveden pred preiskovalnega sodnika v Kopru, ki je zoper njega uredil pripor. Preiskava se še nadaljuje.

Zaenkrat ga bremenita dve obtožbi, in sicer sum umora in poskusa umora, za kar je najmanjša predpisana zaporna kazen 15 let.