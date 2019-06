Tenis je več kot udarjanje po žogici

Michael Chang je spisal teniško zgodovino, ko je bil star sedemnajst let in sto deset dni. Trideset let je tega, ko je osvojil Roland Garros in postal ter do danes ostal najmlajši zmagovalec turnirja največje četverice med moškimi. Tedaj je na OP Francije v nepozabni teniški klasiki ponižal Ivana Lendla ter dobil finale proti Stefanu Edbergu. Američan kitajskega rodu je imel tudi v nadaljevanju športne poti uspešno kariero, a je izgubil vse tri finale turnirjev za grand slam; leta 1995 v Parizu proti Thomasu Musterju, leto pozneje v Avstraliji proti Borisu Beckerju, v ZDA pa proti Petu Samprasu. Kot trener je v zadnjih letih Keija Nišikorija pripeljal do svetovnega vrha. Sedeminštiridesetletni Chang je letos v Parizu, kjer si je vzel čas za intervju za Dnevnik, med legendami združil moči z rojakom Johnom McEroejem.