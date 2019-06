Če so zmage Rafaela Nadala in Novaka Đokovića na OP Francije v tenisu pričakovane, je prvi teden na Rolandu Garrosu najbolj navdušil Roger Federer. Švicar na dosedanjih štirih dvobojih še ni izgubil niza, z igrami pa je navdušil tako pariško publiko kot sebe. »Več let nisem igral na pesku, zato ob prihodu v Pariz nisem natančno vedel, kaj pričakovati. Zdaj lahko rečem, da sem navdušen. Počutim se dobro in z nestrpnostjo pričakujem naslednje dvoboje,« dviga temperaturo Roger Federer, ki se je že 54. v karieri uvrstil v četrtfinale turnirja za grand slam. Zanimivo je, da so vsi trije najboljši igralci na svetu svoje zadnje dvoboje dobili tako, da so tekmecem prepustili le osem iger.

Pariški triler je včeraj potekal na igrišču Suzanne-Lenglen. Več kot pet ur je namreč trajal dvoboj med Švicarjem Stanislavom Wawrinko in Stefanosom Cicipasom, z 8:6 pa ga je v odločilnem nizu dobil Švicar. Nekdanji pariški zmagovalec se je uspešno reševal iz težkih položajev, saj je rešil kar 22 od 27 priložnosti za odvzem servisa. Kako izenačen je bil dvoboj, kaže tudi podatek o osvojenih točkah, saj jih je Cicipas dobil 195, Wawrinka pa 194. Jutri bo v Parizu popoln švicarski četrtfinalni dan, saj se bosta pomerila Federer in Wawrinka.

Zanimive zgodbe se v Parizu pišejo v ženski konkurenci. Med najboljših 16 igralk so se po desetih letih uvrstile tri najstnice. Devetnajstletna Marketa Vondroušova (38. na svetu) se je včeraj celo prebila v četrtfinale. Osemnajstletna Iga Swiatek (104.) je premagala olimpijsko prvakinjo Portoričanko Monico Puig, 17-letna Amanda Anisimova (51.) pa je bila boljša od Irine Begu. Sobota je bila na igriščih Rolanda Garrosa črn dan za Sereno Williams (10.) in Naomi Osaka (1.). Američanka je morala presenetljivo priznati premoč rojakinji Sofii Kenin (35.), prvo igralko sveta pa je presenetila Katerina Siniakova (42.). Triindvajsetletna Čehinja je preprečila, da bi Naomi Osaka, zmagovalka letošnjega OP Avstralije v Melbournu, v koledarskem letu osvojila vse štiri največje turnirje. Naomi Osaka je doživela poraz po 16 zaporednih zmagah na turnirjih največje četverice.

Najboljšo zgodbo v karieri v Parizu piše Johanna Konta. Britanka je namreč do letošnjega leta v Parizu izgubila vse štiri dvoboje, letos pa je s štirimi prepričljivimi zmagami postala četrtfinalistka. Včeraj je bila prepričljivo boljša od Hrvatice Donne Vekić. »Počutim se izvrstno. Proti Vekićevi sem pričakovala izenačen dvoboj, zato sem še toliko bolj navdušena, da sem ga dobila tako gladko. Pariško navijanje pa mi dviguje kurjo polt,« se smeji Johanni Konta, ki ima za seboj odlično peščeno sezono, saj je bila finalistka turnirjev v Rabatu in Rimu. Potem ko je konec tedna v moški konkurenci izpadel zadnji Hrvat (Borna Čorić, 15. igralec sveta, je moral priznati premoč Nemcu Jan-Lennardu Struffu, 45. na svetu), Hrvaško še naprej uspešno zastopa Petra Martić. Osemindvajsetletna Splitčanka (31.) je v osmini finala premagala Estonko Kaio Kanepi (88.) ter potrdila zmago v tretjem krogu proti Čehinji Karolini Pliskovi.

V moški konkurenci večjih presenečenj v prvem tednu Pariza ni bilo. Med najboljših 16 se je v posamični konkurenci uvrstilo vseh prvih deset nosilcev, kar se je zgodilo tretjič v moderni teniški zgodovini, ki se šteje od leta 1968. Omenimo, da se bo Novak Đoković danes prvič letos v Parizu pomeril z igralcem, s katerim je že igral. Pa še to zgolj enkrat proti Jan-Lennardu Struffu. Danes bo skušala med dvojicami v konkurenci ostati Andreja Klepač, ki se bo s partnerico Hradeckovo skušala uvrstiti v četrtfinale.