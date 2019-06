Dež kroji teniški spored v Parizu

Današnji četrtfinalni teniški obračuni na odprtem prvenstvu Francije v Parizu so zavoljo močnega dežja prestavljeni. Vremenska slika ni najbolj obetavna, pod velikim vprašajem so vsi današnji dvoboji v moški in ženski posamični konkurenci ter v igri dvojic.