V ženskem delu Roland Garrosa le še ena neznanka

Odprto prvenstvo Francije v tenisu se preveša v odločilni del. V konkurenci posameznic so znani že trije pari v četrtfinalu edinega turnirja za veliki slam na pesku. Danes sta si napredovanje priigrali osma in štirinajsta nosilka, Avstralka Ashleigh Barty in Američanka Madison Keys.