Ministrstvo za energijo je prvo avtorizacijo izdalo 18. oktobra lani oziroma 16 dni po umoru Hašodžija, drugo pa letos februarja. Avtorizaciji sta dve od skupaj sedmih, ki jih je Trumpova vlada izdala od leta 2017 z namenom pomoči kraljevini, da izdela svoja prva dva jedrska reaktorja.

Hašodžija so ubili agenti savdske vlade v konzulatu kraljevine v Istanbulu lani oktobra. Rijad zanika, da bi umor naročil kronski princ Mohamed bin Salman, v kar pa organizacije za človekove pravice in demokratski senatorji v ZDA ne dvomijo.

Senator Kaine šokiran nad dejanjem Trumpove vlade

Senator Kaine je dejal, da je šokiran nad dejanjem Trumpove vlade, ki je le del skrb vzbujajočega vzorca obnašanja te vlade do Savdske Arabije.

Ministrstvo za energijo zavrača objavo imen podjetij, ki sta dobili avtorizacijo za posredovanje občutljivih jedrskih informacij in demokrate zanima ali je to bilo sploh v skladu z mednarodnimi obveznostmi ZDA proti širitvi tehnologij, ki lahko pripeljejo do jedrskega orožja.