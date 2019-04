Najbogatejši zemljan Jeff Bezos se zadnjih nekaj mesecev ne ukvarja samo s svojimi posli in podjetji, ampak tudi z vprašanjem, kako je ameriški tabloid National Enquirer prišel do njegovih zasebnih fotografij in sporočil, ki jih je pošiljal nekdanji televizijski voditeljici Lauren Sanchez, s katero se je videval. V ta namen je svojemu dolgoletnemu svetovalcu za varnost in priznanemu preiskovalcu Gavinu de Beckerju odobril neomejen proračun, ta pa je zdaj prišel na dan z ugotovitvami svoje preiskave. Povzel jih je v prispevku za novičarski portal The Daily Beast, kjer je zapisal, da so Bezosu v telefon vdrli Savdijci oziroma njihova oblast s prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom na čelu, ki naj bi Bezosa lani vzel na piko. De Becker namiguje, da je zasebna komunikacija Bezosa k podjetju, ki ima v lasti National Enquirer, kapljala prav od Savdijcev.

Domnevna zamera zaradi poročanja o ubitem novinarju

Zgodba se je začela oktobra lani z umorom savdskega novinarja Džamala Hašokdžija v prostorih savdskega konzulata v Carigradu. Hašokdži je bil med drugim kolumnist Washington Posta, katerega lastnik je Bezos, časnik pa je po umoru obsežno poročal o zakulisju krvavih dogodkov na carigrajskem konzulatu, ki jih je med drugim skrivaj zvočno posnela turška obveščevalna služba. Sum za odgovornost je padel na princa bin Salmana, ki zanika, da bi naročil umor. »Savdska Arabija je hotela škodovati Jeffu Bezosu od lanskega oktobra, ko je Post začel vztrajno pokrivati Hašokdžijev umor,« trdi de Becker. Po njegovem je savdska oblast v okviru povračilnih ukrepov najprej organizirala spletno kampanjo za bojkot Amazona, spletnega trgovinskega podjetja v lasti 55-letnega Bezosa, čigar premoženje Forbes ocenjuje na 131 milijard dolarjev. Nato pa preiskovalec navaja, da ima Savdska Arabija po mnenju strokovnjakov na voljo zmogljivosti, da z mobilnih telefonov odnaša informacije, ne da bi pustila kakršne koli sledi. »Naši preiskovalci in več strokovnjakov so z visoko stopnjo verjetnosti prišli do sklepa, da so imeli Savdijci dostop do Bezosovega telefona in da so prišli do zasebnih informacij,« je zapisal.

De Becker o preiskavi ne navaja nobenih podrobnosti, razen da je sodeloval s strokovnjaki za kibernetično varnost, poznavalci savdskega dvora in prestolonaslednika osebno, strokovnjaki za obveščevalno dejavnost in drugimi. De Becker je tudi zapisal, da Savdska Arabija zanika vpletenost. Dejal je, da je izsledke poslal ameriškim organom pregona in da o primeru ne bo več javno govoril.