Sankcije so doletelo enoto za hitro posredovanje savdske kraljevske garde (RIF), ki je leta 2018 v prostorih savdskega konzulata v Turčiji umorila Hašodžija. »Tisti, ki so vpleteni v grozljivo smrt Džamala Hašodžija, morajo odgovarjati,« je dejala ameriška ministrica za finance Janet Yellen. Sankcije pomenijo zamrznitev premoženja v ZDA in prepoved poslovanja z tistimi, ki so jih doletele.

Omejitve pri izdaji vizumov State Department je hkrati naznanil omejitve pri izdaji vizumov za vstop v ZDA za 76 državljanov Savdske Arabije, kar je del nove politike, usmerjene proti državam, ki izvajajo aktivnosti proti novinarjem in oporečnikom izven državnih meja. Med prepovedane aktivnosti spadajo poskusi zatiranja, nadlegovanja, nadzorovanja, groženj in povzročitve škode. »Zaradi varnosti vseh znotraj meja ZDA tisti, ki napadajo oporečnike v imenu tujih vlad, ne bodo smeli priti v ZDA,« je sporočil državni sekretar Antony Blinken. Gre za nov ukrep ZDA, ki je dobil ime po Hašodžiju. ZDA bodo odslej v svojih letnih poročilih o človekovih pravicah po svetu tudi pozorno spremljale in dokumentirale vse programe Savdske Arabije ali katerekoli druge tuje vlade, namenjene nadzorovanju, nadlegovanju ali napadom na oporečnike ali novinarje.

Prestolonaslednik ukrepi niso dosegli Noben od ukrepov ZDA pa ne zadeva prestolonaslednika bin Salmana. Neimenovani visoki uradnik ameriške vlade je dejal, da ZDA na splošno ne sprejemajo sankcij proti najvišjim voditeljem držav. ZDA ne želijo prekiniti odnosov s pomembno zaveznico na Bližnjem vzhodu, s katero delijo številne interese. Želi pa Biden na novo zastaviti odnose z državo, ki naj ji Washington ne bi več gledal skozi prste glede kršitev človekovih pravic, kot se je dogajalo zadnja štiri leta pod vlado Donalda Trumpa. Biden je med drugim že odvzel podporo ZDA vojaški ofenzivi koalicije držav pod vodstvom Savdske Arabije za napade na šiitske Hutije v Jemnu.