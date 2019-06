Da odgovorim na to dilemo, si bom upravičeno zastavila naslednja vprašanja: Komu koristi pogrevanje dogodkov pred odločitvijo sodišča Evropske unije, vezano na implementacijo arbitražne razsodbe o meji, kot je določena med Slovenijo in Hrvaško? Zakaj je treba v tem trenutku javno zasliševati in/ali obtoževati udeležence takratnih dogodkov? Komu to koristi?

Vse bolj sem prepričana, da nam Slovencem oziroma Sloveniji vsekakor ne. Menim, da ker zadeve med Slovenijo in Hrvaško še niso zaključene, ne bi smeli biti nespametni in zadeve pogrevati in jih (javno) pojasnjevati. Vsakršno takšno ponavljanje in razlaganje škodi zgolj Sloveniji. Slovenija je svoje obrazložitve lahko udejanjala v procesnih postopkih. Če je Slovenija znotraj teh dejanj kaj pozabila, tega sedaj ni mogoče popraviti. Je, kar je. (Upam, da so se akterji v tej zadevi vsaj kaj naučili.) Politični osebki in državljani Slovenije se moramo zavedati, da vsako nadaljnje pojasnjevanje do odločitve sodišča Evropske unije, ki ni identično razlagi v procesnih dejanjih, Sloveniji zgolj škoduje.

In zakaj se to dogaja? Menim, da zadeve ne more upravičevati nikakršno strankarsko bojevanje. Vsi v Sloveniji moramo biti in ostati složni v zagovorih, ki so bili posredovani sodišču Evropske unije in vsebini odločitve arbitraže. Čas, ko je bilo možno o tem govoriti in se o tem prepričevati, prerekati, je minil. Našo desno in/ali levo resnico lahko iščemo, analiziramo, ko bo zadeva z implementacijo zaključena.

Končno pokažimo v naši Sloveniji enotnost in stojmo za postopki, ki so sproženi in niso zaključeni. Vsa ta razpravljanja in nekakšne obnove, ki niso verodostojne, so bolj v stilu sopomenskosti. To je možno v literarnih delih, nikakor pa ni prostora za to v pravu. V pravu besede ne dopuščajo dvoumja in približnih navedb.

Prosim vas, spoštovane odgovorne osebe v političnem življenju Slovenije, da se zadržite in molčite do odločitve in pravnomočnosti razsodbe sodišča Evropske unije. Sedanja razglabljanja so izključno v korist Hrvaške, ne obnašajte se kot opravljivke ali pivopivci ob šanku oziroma osebe, ki bi jim bila to tema na ravni razgovora o vremenu ali kuhanju za kosilo.

Medsebojno obtoževanje v trenutnem položaju ni na mestu, saj to lahko vpliva na položaj Slovenije zgolj negativno, pozitivne odločitve za Slovenijo bodo zgolj posledica procesnih pravnih dejanj, ki pa so še v teku. Politiki in strokovnjaki, poiščite morebitne nadaljnje poti, ukrepe, rešitve, ki bodo zavarovali interese Slovenije. Rešitve morate najti znotraj kroga zaupanja vrednih oseb in jih zadržati zase kot strogo varovane skrivnosti z oznako državne tajnosti. To ste dolžni narediti za našo Slovenijo, za nas vse. Nehajte solirati, bodimo končno že ekipa, složna, energična, profesionalna, zaupanja vredna.

Če se ne motim, velja pri takih stvareh načelo, da nasprotnika spoštuješ, nikakor ga ne podcenjuješ, se od njega nekaj naučiš (bil bi že čas) in ga premagaš z njegovim znanjem, taktiko, ki jih z uporabo lastne inteligence in logike priključiš svojim dognanjem, znanju ter dokazom.

Nataša Keržan, Ljubljana