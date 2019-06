V sredo je Boris Železnik, direktor mariborske občinske uprave, prejel dopis zaposlenih v uradu za komunalo, promet in prostor. »Zadeva: Prošnja za kolektivno premestitev,« je naslovljen dokument, v katerem 19 podpisanih uslužbencev občinskega urada toži nad »nevzdržnimi pritiski in očitki na naše strokovno delo«.

Da je njihovo delo nestrokovno, netransparentno, prepočasno, uslužbenci tudi niso kos svojim nalogam, naj bi jim očitalo občinsko vodstvo župana Saše Arsenoviča. Poleg tega naj bi se vsakodnevno soočali z dodatnimi nalogami, kritikami in šikaniranjem. »Zahteve vodstva po izpolnjevanju določenih rokov so tako prevečkrat nerealne in od nas zahtevajo nemogoče napore, ki jih ni mogoče izvesti v zastavljenem roku,« so še zapisali občinski uslužbenci in dodali, da v takšnih razmerah – ki jih poslabšuje kronična kadrovska podhranjenost urada – ne morejo več delati. Zato direktorja Železnika prosijo, naj jih kolektivno premesti na druga delovna mesta znotraj mestne uprave.

Prošnje za premestitev za zdaj niso odobrili nikomur od podpisanih, so na Dnevnikovo poizvedbo odgovorili v županovem kabinetu. »Vodstvo mestne uprave se zavzema za odprt dialog z vsemi zaposlenimi,« so komentirali dopis. Župan Arsenovič se je danes sestal z nezadovoljnimi uslužbenci. Iz kabineta župana so še sporočili, da bodo zagotovili nemoteno delo urada.