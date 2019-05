Na mariborski policijski upravi se vsem, ki so objavili njihov poziv javnosti, in tistim, ki so se nanj odzvali, zahvaljujejo. »Oboje dokazuje, da nam ni vseeno za našo varnost in da lahko s skupnimi močmi izločimo tiste, ki so prestopili mejo dovoljenega,« so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Kot so dodali, pa kriminalistična preiskava tega primera še zdaleč ni končana, zato več informacij o preiskavi v tem trenutku ne morejo posredovati.

Potem ko so neznanci konec marca s pirotehničnim sredstvom poškodovali steklo gostinskega lokala Rožmarin v Gosposki ulici v Mariboru, je namreč policija prejšnjo sredo javnosti posredovala fotografije dveh neznanih moških, ki ju je 28. marca ponoči posnela nadzorna kamera.

To sicer ni bil edini napad na Arsenovičevo lastnino. Še pred tem je nekdo z granitno kocko razbil steklo na njegovi Gostilni Maribor. Nekaj dni pozneje pa je mariborski župan naletel še na poškodovana vrtna vrata v svoji stanovanjski hiši v Mariboru. Po njegovem prepričanju so bili ti dogodki politično motivirani, a je dodal, da se ne bo pustil ustrahovati.