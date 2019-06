Ministrstvo je v izjavi pozvalo študente, naj bolje premislijo o morebitnih tveganjih in se bolje pripravijo pred izobraževanjem v ZDA. Kot so pojasnili, so bili študentje in profesorji v zadnjem času podvrženi omejitvi vizumov, saj so med drugim potrebovali dlje časa za odobritev ali pa so jih odobrili za krajši čas, kot je bilo to običajno.

Predstavnik ministrstva Xu Yongji je danes pojasnil, da so letos med januarjem in marcem zavrnili prošnjo za vizum 13,5 odstotka kitajskim študentom, kar je več kot prejšnja leta.

Kitajski študenti predstavljajo tretjino vseh tujih študentov v ZDA, večinoma pa plačujejo polno šolnino za ameriške univerze.

Opozorilo so kitajske oblasti izdale, potem ko je direktor FBI Christopher Wray aprila dejal, da Peking izkorišča kitajske študente in raziskovalce za gospodarsko vohunjenje v ZDA.

Odnosi med ZDA in Kitajsko so sicer zaostreni, že vse odkar je ameriški predsednik Donald Trump pričel trgovinsko vojno s Pekingom.