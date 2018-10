Ameriški State Department je v času vlade predsednika Baracka Obame izdajal vizume homoseksualnim partnerjem diplomatov v ZDA ne glede na to, ali so bili poročeni ali ne. Mnogi se niti niso mogli poročiti, ker to v njihovih državah ni dovoljeno.

Trumpova vlada jim zdaj zanika dostop do vizumov, razen, če se poročijo, kar lahko storijo tudi v ZDA.

Nov ukrep prizadeva okrog 105 homoseksualnih družin, polovica pa je akreditirana pri ZN ali drugih mednarodnih organizacijah. Tiskovni predstavnik ZN Farhan Haq je sporočil, da bodo morali na ZN to novo politiko pač upoštevati, tako kot morajo upoštevati vsako nacionalno politiko držav, kjer deluje njihovo osebje.