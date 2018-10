Hašokdžija so nazadnje videli živega, ko je 2. oktobra vstopil v savdski konzulat v Istanbulu. Riad je do sobote trdil, da je Hašokdži zapustil konzulat in da ne vedo, kam je izginil. V soboto je sledilo priznanje, da je kritični kolumnist umrl v konzulatu, sicer v nesreči med pretepom.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je na podlagi preiskave turške policije v torek zatrdil, da je šlo za skrbno načrtovan umor in zahteva izročitev 18 osumljencev, ki naj bi jih pridržali v Savdski Arabiji, za sojenje v Turčiji. Kje je truplo novinarja, še ni znano, britanski Sky News pa je poročal, da naj bi razkosane dele trupla našli na vrtu rezidence savdskega generalnega konzula v Carigradu, ki je oddaljen kakih 500 metrov od konzulata.

Trump poudarja pomen prodaje orožja Savdski Arabiji

Predsednik ZDA Donald Trump je medtem novinarjem razlagal, da je Erdogan precej oster do Savdske Arabije in ponavljal zgodbo o pomenu prodaje orožja Riadu za delovna mesta v ZDA, ki so iz uvodnih 100.000 sedaj v predsednikovih izjavah narasla na že več kot milijon.

Njegova Bela hiša je sicer ocenila, da gre za nekaj deset tisoč delovnih mest, kar bo verjetno potrebno popraviti, ker šef pravi drugače. Trump je novinarjem ponovil svoj dvom v uradno razlago Savdske Arabije o smrti novinarja in menil, da gre za enega najslabših poskusov pometanja zadeve pod preprogo v zgodovini takšnih poskusov.

»Imeli so zelo slab izvirni koncept, ki so ga slabo izvedli in pometanje pod preprogo je bilo eno najslabših v zgodovini takih dejanj. Slab posel. Tega si nikoli ne bi smeli zamisliti. Nekdo je res zamočil in kdorkoli se je tega spomnil, bi moral biti v težavah,« je razložil Trump.

Večina od 21 Savdijcev, proti katerim so ZDA ukrepale, že ima ameriške vizume, drugi pa jih ne bodo dobili. Pompeo je dejal, da sodelujejo s finančnim ministrstvom ZDA, da ugotovijo, ali bodo morda uvedli sankcije proti komu po zakonu Magnicki. Zagotovil je, da te sankcije ne bodo zadnja beseda ZDA.

Zakon Magnicki nosi ime po ubitem ruskem kritiku oblasti in ZDA v skladu z določili zakona lahko uvedejo sankcije proti kršiteljem človekovih pravic po svetu.

Pompeo je povedal, da so že identificirali nekaj možnih krivcev v obveščevalni službi Savdske Arabije, na dvoru kraljevine in na zunanjem ministrstvu. Obenem pa je dejal, da ZDA še naprej delijo strateške interese s Savdsko Arabijo in ohranjajo trdno partnerstvo. Menil je, da lahko še vedno dosežejo oba cilja hkrati - zaščita ZDA in kaznovanje odgovornih za Hašokdžijevo smrt.