V EU dogovor o brezvizumski ureditvi za Britance po brexitu

Svet Evropske unije in Evropski parlament sta v torek dosegla dogovor, da britanski državljani po brexitu za kratke obiske v schengenskem območju ne bodo potrebovali vizumov. To bo sicer veljalo zgolj v primeru, da bo Velika Britanija vzpostavila enako ureditev za državljane EU, so navedli na svetu.