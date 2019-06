Kanuist Benjamin Savšek je po zlati ekipni kolajni v Pauju postal še evropski prvak v kajaku in kanuju na divjih vodah. Drugouvrščenega Francoza Martina Thomasa, najhitrejšega v polfinalu, je premagal za 79 stotink sekunde, bronastega Nemca Siderisa Tasiadisa pa že za več kot dve sekundi.

»S progo v Pauju sem se res spoprijateljil. Ustreza mi močan tok ter divje in zahtevne proge. Rad imam tudi, da mi čoln drsi po vodi. Je tudi podobna tacenski, mogoče sem tudi zaradi tega na njej tako dober,« je povedal 32-letni Benjamin Savšek ter dodal, »v finalu mi je uspela optimalna vožnja. Podobna je bila tisti na svetovnem prvenstvu. Tam sem imel še dotik, tokrat je šlo brez napake. Mogoče bi se dalo kakšno malenkost popraviti, a na te je težko vplivati. Pred startom nisem najbolj zaupal vase, bil sem malo prazen. A sem hitro pozabil na vse, dobil pravi občutek in takoj ujel pravi ritem.«

Ko je Savšek kot šesti kanuist priveslal do cilja, je imel prednost več kot treh sekund. Jasno je bilo, da si je zagotovil odličje, nekaj minut kasneje se je razveselil novega velikega uspeha. »Ko sem priveslal do cilja, sem imel odličen občutek. Pomislil sem na končno zmago, a nikoli ne moreš vedeti, saj so bili na startu še sami odlični tekmovalci na čelu z domačinom Thomasom. Čeprav sem bil zelo zadovoljen s svojo vožnjo, se nisem smel prehitro veseliti. Ko je priveslal do cilja še Francoz, mi je dokončno odleglo,« je priznal Savšek, ki je bil edini slovenski finalist. V polfinalu sta namreč izpadla Anže Berčič in Luka Božič, ki sta zasedla 14. in 15. mesto. Kajakašica Eva Terčelj je v soboto v finalu zasedla peto mesto (v polfinalu je dosegla sedmi čas). Ajda Novak je izpadla v polfinalu. »Zadovoljna sem bila že z uvrstitvijo v finale. V njem sem poskušala napadati, bojevala sem se po najboljših močeh. Nisem razočarana, to je dobra podlaga za naprej,« je bila zadovoljna Eva Terčelj.

Zadnji dan se za slovensko reprezentanco ni iztekel po željah. Potem ko so sodniki Petru Kauzerju prisodili sto kazenskih sekund, se nihče od kajakašev ni uvrstil v finale, med kanuistkami pa Slovenija tako ali tako ni imela svoje predstavnice. Sprva je kazalo, da se je Peter Kauzer suvereno uvrstil v finale, saj je dosegel tretji čas polfinala. Toda njegovo zadovoljstvo po prvem pogledu na semafor ni trajalo dolgo, saj se je ob njegovem imenu pojavila zvezdica, saj se je ena od reprezentanc pritožila. Pritožba je veljala za 15. vratca, pozneje se je izkazalo, da je Hrastničan napačno prevozil 16. in 18. vratca, s čimer se ni strinjal. A pritožba trenerja Boruta Javornika za razliko od moštvene tekme, ki je Sloveniji zagotovila kolajno, tokrat ni uspela. »Očitno sem nekomu trn v peti. Nerad iščem razloge za neuspehe drugod, sodniških odločitev vsaj v zadnjem času ne komentiram, toda tokrat jih moram, saj menim, da se mi je zgodila krivica. Motijo me dvojna merila,« je bil razočaran Peter Kauzer. V boju za finale sta bila neuspešna tudi preostala slovenska polfinalista. Niko Testen je bil 20., Martin Srabotnik pa 25. Evropski prvak med kajakaši je postal Čeh Vit Prindiš, med kajakašicami Čehinja Amalie Hilgertova, med kanuistkami pa Britanka Mallory Franklin.