Je pa z napako tri vratca pred ciljem, če je ne bi, bi v drugi vožnji dosegla drugi čas, polfinale omogočila Ajdi Novak, ki se je med najboljših 20 uvrstila s petim mestom v drugi vožnji.

Pri kanuistih je Benjamin Savšek je dosegel tretji, Anže Berčič sedmi, Luka Božič 13. čas, Eva Terčelj je bila v prvi vožnji 14.

V sobotni polfinale se je uvrstilo najboljših 15 iz prve vožnje in še pet iz druge.

»Vožnja je bila pod nadzorom, nisem naredil večje napake, tako da sem brez težav napredoval. Tudi če greš s kontrolo v vožnjo, je treba biti zbran, ne morem reči, da sem varčeval z močmi, čeprav v finalu stisneš še nekaj dodatnega iz sebe. V finalu je vendarle tudi več adrenalina. Če v kvalifikacijah ne greš pod kontrolo, se ti hitro zgodi kakšna napaka, kar pa si nikakor ne želim. To se je danes zgodilo številnim drugim favoritom, brez finala bo ostalo kar nekaj kandidatov za vrh, a še vedno jih je ostalo precej,« je bil s kvalifikacijskim nastopom zadovoljen Savšek, ki je za nekoliko presenetljivo najhitrejšim Poljakom Kacperjem Sztubo zaostal sekundo in sedem stotink, za drugouvrščenim Čehom Lukašom Rohanom pa 31 stotink sekunde.

Na ekipni tekmi po medaljo

Solidni dosežki Slovencev so dober obet za petkovo ekipno vožnjo, kjer pričakujejo kolajno. »Dejstvo je, da imamo vrhunsko ekipo. Posamično se vsi lahko uvrstimo med najboljših deset. Napadali bomo od začetka do konca, upam, da bomo vzpostavili pravo razdaljo in našli pravi ritem, potem pa bomo videli, kam nas bo prineslo,« je o cilju na ekipni tekmi dejal Božič, Savšek pa je bil bolj neposreden: »Razočarani bomo, če ne bo kolajne.«

»Zagotovo sem zadovoljna, ker sem se že v prvi vožnji prebila naprej, saj je druga vožnja veliko bolj stresna. Način, kako sem se lotila tekme je bil pravilen, nisem pa še dosegla prave hitrosti, tudi dotik se je zgodil, tako da imam še kaj popraviti. Za danes sem nalogo opravila in že gledam naprej,« je dejala Terčeljeva.

Poleg ekipnih voženj bodo v petek na sporedu tudi kvalifikacije med kajakaši in kanuistkami.

»Pripravljen sem, tako, kot sem mislil, da bom. Imel sem nekaj težav z bolečinami v vratu, na dveh treningih nisem mogel biti stoodstoten. Proga mi je všeč, ne glede na to, da so jo od svetovnega prvenstva leta 2017 malo spremenili, jo upočasnili. Vsak zavesljaj uživam na njej, tudi vreme nam gre na roko. Želim si odpeljati z nulo in brez napak, veliko manevrskega prostora ne bo, zato si želim že v prvi vožnji zagotoviti polfinale,« je želje predstavil Peter Kauzer.

Ker bo Hrastničan branil naslov, bodo Slovenci lahko nastopili s štirimi tekmovalci, v ekipi bodo še Niko Testen, Martin Srabotnik in Žan Jakše. Med kanuistkami bodo veslale Alja Kozorog, Lea Novak in Eva Alina Hočevar.