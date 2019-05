V napetem in izenačenem boju skozi vso progo so za 16 stotink sekunde premagali Francoze, tretje mesto so zasedli Rusi.

To je na evropskih prvenstvih že 16. slovenska kolajna v ekipni konkurenci, sedma zlata, kanuisti so bili najboljši drugič, prvič so bili zlati leta 2014 na Dunaju. Za kanuisti se bodo na progo podale še tri slovenske ekipe.