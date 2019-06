V nedeljo bo dopoldne dokaj sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Nastal

o bo nekaj krajevnih ploh in neviht. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj.

Obeti: V ponedeljek in torek bo večinoma sončno. Predvsem v torek popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter nad zahodnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, nad južno Italijo, južnim Jadranom in jugozahodnim Balkanom pa se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka. K nam od severovzhoda doteka postopno toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Precej sončno bo, nekaj več oblačnosti bo občasno na Hrvaškem. Popoldne bodo nastale posamezne plohe, jutri tudi nevihte. V Kvarnerju bo pihala večinoma šibka burja.