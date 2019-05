Velika nagrada Italije v Mugellu bo pravi motociklistični italijanski praznik in eden od vrhuncev sezone za navijače Valentina Rossija, ki je znal v preteklosti ob stezo privabiti veliko svojih navijačev. Preteklost kaže, da so na tej stezi v zadnjih 28 letih v kraljevem razredu na najvišji stopnički stali le trije Italijani. Poleg Rossija in Dovoziosa še Loris Capirossi leta 2000. Leta 2004 je bila steza prizorišče najkrajše dirke v zgodovini motociklističnih dirk, saj je trajala vsega šest krogov. Po prvih 17 krogih so dirko namreč prekinili zaradi premočnega dežja, po ponovnem startu in šestih krogih pa je slavil prav Rossi.

Tudi letos naj bi izredno tekoče speljana ter hitra steza, ki leži dobrih 30 kilometrov iz Firenc, ponudila dobre možnosti prav Valentinu Rossiju. »Veselim se te dirke, saj smo na njej bili do zdaj hitri, poleg tega pa predstavlja poseben dogodek za vse italijanske dirkače. Za največ skrbi bo letos poskrbela dolga startno-ciljna ravnina, naš motocikel preprosto ni dovolj hiter na tem delu steze,« skuša evforijo malce ublažiti Valentno Rossi. Dirkač Yamahe je namreč na tej stezi do zdaj že sedemkrat zmagal v elitnem razredu.

Honda v Mugellu zdaj že tradicionalno ni najhitrejša, Marc Marquez ima tudi sicer na njej dokaj skromno statistiko. Do zdaj je trenutno vodilni v skupnem seštevku v Mugellu v najmočnejšem razredu nastopil šestkrat, a le dvakrat je dirko končal na zmagovalnih stopničkah. »Značilnosti steze ne ustrezajo Hondi, a bolj kot to lahko Marqueza skrbi dokaj visok odstotek napak in padcev v preteklosti,« dodaja nekdanji dirkač Stefan Bradl.

Medtem ko je Marquez v Le Mansu slavil 300. zmago za Hondo, bo v Mugellu svojo 300. dirko v karieri odpeljal dirkač Ducatija Andrea Dovizioso. Marc Marquez se dirke v Mugellu ne veseli najbolj: »Mugella se bomo lotili malce drugače. Proste treninge moramo izrabiti za pripravo na dirko. Na tej stezi res hitro narediš napako, teh je bilo v preteklosti preprosto preveč. A če hočeš biti hiter, moraš v Mugellu tvegati malce več in se vreči v ovinek. In v takih primerih gre lahko hitro kaj narobe.« Vremenoslovci za letošnjo dirko napovedujejo suho vreme ter 23 ali malce več stopinj Celzija, kar so idealni pogoji za zanimivo in čustev polno dirko.