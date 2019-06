First World Hotel (Malezija) 7351 V malezijskem sultanatu Pahang je največji, za mnoge pa tudi najbolj kičast hotel na svetu, ki sicer deluje v okviru enega največjih zabaviščnih parkov Azije, v Resorts World Genting. Zabavišče, nedaleč vstran od tropskega gozda, ki ima najvišjo točko na 1800 metrih, ponuja vse, kar si lahko zamislite, od enega največjih in prestižnih trgovskih centrov na svetu do dveh orjaških igralnic. Zraven so še mnoge izvrstne restavracije, igrišče za golf, koncertne dvorane, bazeni, tematski park, vlakec smrti, žičnica… In jasno, različni hoteli. Največji med njimi je First World Hotel, ki ima največ sob na svetu in lahko naenkrat sprejme več kot 15.000 ljudi. A ne pričakujte, da gre za razkošen hotel, že cene niso nič posebnega. Če bi hoteli danes preživeti dan v hotelu, bi sobo za dve osebi dobili že za 90 evrov. Najdražje so okoli 200 evrov. First World Hotel je sestavljen iz treh stolpov, ki so jih odprli leta 2001, 2005 in 2014. Mimogrede, hotel ima tri zvezdice in 28 nadstropij. V prvem nadstropju nad lobijem je 46.000 kvadratnih metrov trgovin, restavracij in tematski park.

The Venetian/Palazzo (ZDA) 7117 Gre za resort v Las Vegasu, ki združuje dva orjaška tematska hotela. Pri hotelu Venetian, ki so ga odprli leta 1999 (4049 sob), so postavili kar kopijo beneških kanalov z gondolami in trgovinicami, pri Palazzu, zgrajenem leta 2007 (3068 sob), poskušajo s temo italijanske renesanse. Jasno, v obeh primerih gre za igralnici, ki ob igri in prenočišču ponujata še nekaj svetovno znanih restavracij, koncertne dvorane, pa tudi posebnosti, kot je recimo prodajalna Lamborghinijev. V Venetianu so sobe okoli 500 evrov, v Pallazu pa kakšnih 100 evrov več.

MGM Grand Las Vegas (ZDA) 6852 V Las Vegasu je ena največjih športnih dvoran na svetu, gre za MGM Grand Garden Arena, ki sprejme več kot 17.000 gledalcev. Če hočete videti Brada Garretta ali Davida Copperfielda, morate v hotel MGM. Če hočete jesti v restavraciji Joëla Robuchona, igrati topgolf ali si ogledati (žive) leve, ste v MGM Grand Las Vegas na pravem mestu. Gre za orjaški hotel, zgrajen pred 25 leti in kasneje kar štirikrat obnovljen, v slogu art deco in s 16.000 kvadratnimi metri igralnic. Sobe v hotelu, ki ima štiri zvezdice, so na današnji dan od 450 evrov naprej.

City Center (ZDA) 6790 Podjetji MGM Resorts International in Dubai World imata v lasti tudi City Center, v katerem je serija velikih zgradb: Aria, The Crystals, Waldorf Astoria, Vdara in Veer Towers. Večina jih ima tudi hotelske sobe oziroma prestižna najemniška stanovanja, največ sob ima 180 metrov visoka Aria: 4004 sobe v 61 nadstropjih. Aria ima tudi 14.000 kvadratnih metrov igralniških prostorov (konec koncev je v Las Vegasu) in svojo zbirko umetnin, med katerimi izstopa skulptura Henryja Moora. Cena sobe v hotelu s petimi zvezdicami je danes 480 evrov.

Sands Cotai Central (Macao) 6000 Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Macao je znano po svojih igralnicah v območju Cotai. Projekt Cotai Strip v Macau je na las podoben konceptu Las Vegasa, konec koncev so ga razvijali isti mojstri in arhitekti, zato ni čudno, da je tudi v Macau hotel z beneškimi tematikami in manjši Eifflov stolp. Sands Cotai Central ima svojo igralnico in štiri povezane hotele: Conrad Macao, Holiday Inn, The St. Regis Macao in največji Sheraton, ki ima skoraj 4000 sob. Če bi tam prespali danes, bi morali odšteti okoli 250 evrov.

Izmailovo (Rusija) 5000 Ko je bila leta 1980 v Moskvi olimpijada, ki so jo – mimogrede – zahodne države bojkotirale zaradi sovjetske invazije v Afganistan, so oblasti ugotovile, da nimajo dovolj nastanitvenih kapacitet. Nič lažjega, v Moskvi so zgradili za tiste čase gigantski hotel, ki je imel z naskokom največ sob na svetu. Kljub kasnejšim prenovam lahko hotel še vedno štejemo med tiste bolj socialistične. Zgradba, visoka 30 nadstropij, se deli na štiri dele: Alfa, Delta, Gama in Vega. Sobo v najboljši štirizvezdični Vegi boste v soboto dobili za 51 evrov.

Wynn/Encore (ZDA) 4750 Eden največjih igralniških genijev je Steve Wynn (nekoč Weinberg), tri in pol milijarde dolarjev težak judovski poslovnež, ki je (med drugim) lastnik dveh sestrskih igralniških letovišč Wynn in Encore v Las Vegasu. Jasno, oba hotela imata veliki igralnici, več kot ducat restavracij, ob vseh mogočih zabavah pa na 25.000 kvadratnih metrih igralniške površine izstopa prijazno golf igrišče s slapovi, vodni svetlobni spektakli pa se zvečer preselijo tudi v notranjost hotela. V soboto boste v Wynnu, v hotelu, ki ima 45 nadstropij, spali za 555 evrov. Brez zajtrka.

Mandalay Bay/Delano/Four Seasons (ZDA) 4426 MGM ima v Las Vegasu v lasti tudi hotel Mandalay Bay, ki je povezan s hoteloma Delano in Four Seasons, čeprav ju sicer vodijo neodvisno. Mandalay Bay je dobesedno plaža, ki ima 3209 sob v 43 nadstropjih in, mimogrede, 24 dvigal. V resortu imajo nekaj izvrstnih restavracij, med drugim Ducassovo Riveo. Ob vseh mogočih norostih imajo tudi akvarij z morskimi psi, znotraj katerega se lahko sprehajate. Najbolj znan je glasbeno-cirkuški spektakel Michael Jackson: One. Že šest let ga uprizarjajo Cirque du Soleil. Soba za dve osebi stane 311 evrov.

Luxor (ZDA) 4407 Oblikovalce v Las Vegasu je pri postavitvi Luxorja navdihnil antični Egipt. Zato je hotel, logično, v obliki piramide, pred njim pa je postavljena skoraj čisto prava sfinga. Hotel so odprli leta 1993 in ga kasneje temeljito predelali. Trenutno ima ob velikem številu sob 30 nadstropij in 11.000 kvadratnih metrov igralnih površin. Imajo okoli 2000 igralnih avtomatov in 90 miz za ruleto, poker, black jack in kar je še takšnih tveganih iger. In koliko stane soba, oblikovana v antičnem slogu? Nekaj manj kot 300 evrov, vendar ima le tri zvezdice.