Pregledali smo teren in med množico izbrali nekaj najzanimivejših, tistih, ki privabijo tudi širšo publiko, in ne samo strokovno javnost novinarjev, blogerjev, vlogerjev, vplivnežev in zainteresiranih vseprisotnežev. Med festivali, ki smo jih pregledali, je tudi nekaj takšnih, ki imajo kljub vsemu dolgo zgodovino, žal pa tudi nekaj takšnih, ki se brez vsakega razloga spremenijo v brezvezno veselico.

Praznik češenj, Goriška brda Bila je nedelja, 26. maja 1968, ko je Turistično društvo iz Goriških brd skupaj z društvom kmetijskih inženirjev in tehnikov iz Nove Gorice v Dobrovem prvič organiziralo Praznik češenj. Zjutraj so začeli s prijateljskim srečanjem balinarjev, potem so imeli razstavo češenj in kmetijske mehanizacije, v zadružni vinski kleti so pripravili dan odprtih vrat (takrat seveda še ni bilo zasebnih vinarjev). Popoldne je najprej zapel Briški oktet, potem je zaigrala godba na pihala iz Nove Gorice in Anhovega, za konec pa so se ob sedmih zvečer obiskovalci zavrteli ob zvokih priznanega orkestra Galeb iz Nove Gorice. Od takrat je prireditev rasla. Če je vreme ugodno, v začetku junija v nekaj dneh prireditev, ki poleg kulinaričnih in vinskih ponuja tudi etnološke, kulturne in športne dogodke ter zabavo za vse generacije (kot pravijo), obišče kakšnih 30.000 ljudi iz Slovenije in bližnjih držav. In še stavek o tem, kako gredo časi naprej: če so se pred pol stoletja gostje zavrteli ob zvokih ansambla Galeb, bodo letos glavni gosti darkerski pop rokerji Siddharta.

Praznik terana in pršuta, Dutovlje Leta 1970 so na pobudo lokalnih vinogradnikov Kraševci prvič predstavili svoje kulinarične dobrote. Od tistih časov so se stvari spreminjale, včasih bolj, včasih manj ambiciozno. Prireditev, ki se dogaja sredi avgusta, letos bo trajala tri dni, od 9. do 11. avgusta, že nekaj časa ne ponuja zgolj vinskih ali kulinaričnih vsebin. Jasno, najprej so se povezali s športnimi navdušenci, izbirajo vinsko kraljico in ne nazadnje – ob vseh pokušinah povabijo estradnike, lani, recimo, so bili v Dutovljah Darja Gajšek, Ines Erbus, Čuki, Dejan Vunjak…

Odprta kuhna, Ljubljana Ob toplih petkih se na ljubljanskem Pogačarjevem trgu, ki postaja pravi sinonim za slovensko maistream kulinariko, odvija Odprta kuhna, dogodek, ki je v kratkem času – od leta 2013 – postal ena najpomembnejših turističnih prireditev v Sloveniji. Od desetih zjutraj do desetih zvečer na stojnicah pod stolnico ponujajo hrano in pijačo mnoge najboljše gostilne v Sloveniji. Idejo, ki jo pozdravlja tudi svetovna kulinarična stroka, so razširili tudi na Koper, Celje in Novo Gorico. Med najbolj znanimi stalnimi gosti so JB, Pavus, Movia, Danilo Jezeršek, Galerija okusov…

Teden restavracij, Slovenija Prvi Teden restavracij se je odvil v okviru evropske prestolnice kulture, ki je potekala v Mariboru leta 2012. Organizatorji ali natančneje organizatorja sta že naslednje leto razširila projekt po celotni Sloveniji. Restavracije in gostilne, ki sodelujejo, pripravijo avtorske, torej ne povsem običajne jedilne liste treh jedi, ki jih prodajajo za sprejemljivo ceno, letos po 19 evrov. Vpleteni poročajo, da je spomladi na prireditvi sodelovalo 105 slovenskih restavracij iz vseh regij, restavracije pa po novem ob menijih ponujajo tudi vinsko spremljavo.

Festival oranžnih vin, Izola Zadnji petek v aprilu v Izoli tradicionalno – letos je bilo to že osmič – izkoristijo za Festival oranžnih vin, ki poteka v Manziolijevi palači, v cerkvi sv. Marije Alietske in na Manziolijevem trgu. Letos je bilo na programu več kot 60 vinarjev iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije, Madžarske, Srbije in Gruzije, ki prisegajo na naravna vina. Organizatorji pravijo, da so morali udeležbo vseh, ki so hoteli nastopiti, zaradi prostora omejiti, so bili pa verjetno kar zadovoljni z obiskom publike, ki je za 40 evrov ob neskončni pokušini dobila tudi malico.

Dnevi poezije in vina, Ptuj Na Ptuju gre za največji mednarodni pesniški festival v regiji, ki je svoje sodelovanje z vinom začel pred dvajsetimi leti v Gradnikovi Medani. A očitno se pesniki niso dobro povezovali s primorskimi vini, zato so zadnja leta na Ptuju, kjer se zdi, da kanijo ostati s štajersko kapljico. Tudi letos (od 21. do 24. avgusta) bodo gostili mnoge pesnike in veliko vinarjev, med literati minulih festivalov pa izstopajo Ko Un, C. D. Wright in Lars Gustafsson. Ob vinu in poeziji imajo tudi glasbene, vizualne, fotografske in filmske dogodke.

SladoLent, Maribor Ekipa, ki se je s Tednom restavracij čvrsto usidrala v slovensko kulinariko, ima konec junija še en zanimiv projekt. V okviru enega največjih dogodkov, poletnega Festivala Lent, že nekaj let skrbi za hranjenje tistih, ki jim pleskavice, klobase in pomfrit ne pomenijo viška kulturnega dogajanja. Letos bo SladoLent, enako kot Festival Lent, od 20. do 29. junija, vsak dan bodo po tradiciji predstavili tri znane slovenske kuharje (vsak bo za sprejemljivo ceno pripravil nekaj jedi) in vinsko karto, na kateri je kakopak več štajerskih kot primorskih vin.

Vegafest, Ljubljana Od leta 2013 v Ljubljani poteka Vegafest. Najprej so ga organizirali v Mostecu, od leta 2016 pa je našel svoje mesto tam, kjer se dogaja največ kulinarike, na Pogačarjevem trgu. Letos je zaradi vremena prireditev, ki bi morala biti soboto ali dve nazaj, prestavljena na danes, ko bodo za ljubitelje živali in nasploh narave na voljo akrojoga, glasbeni koncerti, žonglerski nastop, ples ob drogu, izbor najboljše jedi festivala, predavanja in seveda nešteto stojnic z različno hrano ter pijačo.

Festival čokolade, Radovljica V zadnjem času publika prisega na enega najbolj družinskih festivalov pri nas. Na edini Festival čokolade v Sloveniji. Če nočete zamuditi, naj napovemo za naprej, za naslednje leto: deveti festival po vrsti bo od 17. do 20. aprila 2020 v starem mestnem jedru, v Radovljiški graščini in na Vurnikovem trgu. In kaj ponujajo ob neskončni degustaciji čokolade mnogih domačih in tujih proizvajalcev? Bogat program za otroke in družine, koncerte ter kuharske spektakle. Letos so med drugimi nastopili Zmelkoow, Nipke in Sašo Avsenik.