Povsem zagotovo ne moremo reči, da so to tudi uradno najvišji izidi, saj se nogomet nabija že dvesto let in nikomur ni povsem jasno, kakšne tekme so se odvijale v letih, ko je bil v nekaterih državah nogomet že del posla, drugje pa še povsem v povojih. Poleg tega se je, tudi v naši bivši domovini, dogajalo, da so na dogovorjenih tekmah, zaradi pomanjkanja časa, branilci streljali kar na svoj gol, kar je število zadetkov seveda konkretno povečalo. Do nedavnega je bilo najbolj obilno na prvenstvih in kvalifikacijah Oceanije, odkar pa avstralska reprezentanca igra pod okriljem azijske nogometne zveze, se ne srečuje s tako slabimi moštvi kot pred leti in je golov manj.

Ilinden 1903 – Mladost, 134 : 1 Pred zadnjim krogom prve ohridske lige 1978/1979 sta bili na vrhu lestvice izenačeni nogometni moštvi Ilindena 1903 in Debarce. Na zadnjih tekmah je Ilinden 1903 v Velgoštiju gostil Mladost, Debarca je gostovala v Dolnjem Lakočereju, pri Gradinarju. Tekmi sta odločali o tem, kdo se bo veselil vstopa v višjo, pelagonsko ligo. Zgodba bi bila povsem jasna, če se ne bi vmešal makedonski nastopač, menedžer in hazarder Velibor Džarovski, ki se je na veliko hvalil, da je obe tekmi režiral sam, leta 1971. A tekmi sta bili veliko kasneje, kot je trdil – 24. junija leta 1979. Igralci Ilindena so potrebovali visoko zmago in jo tudi dosegli (134 : 1). Jasno, lovili so rezultat s tekme v Dolnjem Lakočereju, kjer je domači Gradinar izgubil z Debarco (samo) z 0 : 88. Skupaj so torej zadeli 223 golov. Na tekmi v Velgoštiju je bil najboljši strelec Naum Šapkarovski, ki je dosegel zavidljivih 58 golov, pripetilo pa se je, jasno, tudi veliko avtogolov. Mimogrede, že v naslednjih dneh je makedonska zveza kaznovala vse udeležence štirih tekem, v višjo ligo pa so poslali tretjeuvrščeno ekipo Slavej iz Mešeišta.

AS Adema – Stade Olympique de l'Emyrne, 149 : 0 Tekma, ki je bila odigrana 31. oktobra 2002 v končnici nogometnega prvenstva na Madagaskarju, ima svoje mesto tudi v Guinnessovi knjigi rekordov. Nogometaši SOE so tekmo izgubili in s tem slikovito protestirali proti odločitvam sodnikov, zaradi katerih so izpadli v borbi za prvaka. Tekma ni več odločala o ničemer, zato so vse srečanje uspešno streljali na svoj gol. Zveza je po tekmi trenerja (SOA) kaznovala s tremi leti prepovedi dela, kaznovali pa so tudi nekaj nogometašev. Zanimivo, sodnik ni bil kaznovan.

Plateau United Feeders – Akurba FC, 79 : 0 Nogometna zveza Nigerije je leta 2013 suspendirala štiri nogometne ekipe, ki so bile udeležene v tekmah z visokima rezultatoma. Nogometaši Plateau United Feeders so premagali Akurbo z 79 : 0 (7 : 0). Police Machine pa je premagal Babayaro s 67 : 0 (6 : 0). Za kaj je šlo? Tako Plateau Feeders kot Police Machine sta se borila za uvrstitev v najnižjo nigerijsko profesionalno ligo, pa se je zgodilo nasprotno – vsi, ki so bili udeleženi v spornih tekmah, tako nogometaši kot klubski funkcionarji, so dobili dosmrtno prepoved sodelovanja v nogometu.

DJK Löwe II – Spvg Rheinkassel II, 1 : 54 Visoki rezultati se zgodijo tudi v nemških ligah, a očitno na nižjih ravneh. V kreisligi D, na območju Kölna, je želela napredovati višje ekipa Spvg Rheinkassla. A potrebovali so visok rezultat in ga v dogovoru z domačim DJK Löwe na tekmi 1. junija 2008 tudi dosegli. Zanimivo, v kreisligo C je želela napredovati tudi ekipa German Nippes II in na tribunah sta si njihova vohuna ogledovala sumljivo tekmo, a so ju domačini spodili in si še naprej veselo zabijali avtogole. Vodstvo tekmovanja je kaznovalo samo poraženo ekipo, rezultat pa je priznalo.

Arbroath – Bon Accord, 36 : 0 V prvem krogu škotskega pokala na tekmi 12. septembra leta 1885 so dosegli tako visok rezultat, da je veljal za najvišjega skoraj celo stoletje. Pa še en rekord je bil dosežen na isti tekmi. Napadalec Jocky Petrie je na srečanju dosegel 13 golov in tudi tega dosežka dolgo nihče ni ponovil. Arbroath ni nikoli postal veliko moštvo, vendar so bili leta 1885 strelsko dobro razpoloženi. V naslednjem krogu pokala so premagali Forfar Athletic z 9 : 1, v tretjem krogu Dundee East End s 7 : 1, potem pa so izgubili s 3 : 5 s slavnim Hiberniansom.

Dundee Harp – Aberdeen Rovers, 35 : 0 Le streljaj vstran od tekme v Arbroathu se je istega leta (1885) in istega dne, praktično ob istem času, zgodila še ena pokalna tekma, in sicer med Dundee Harpom in Aberdeen Roversi. Zanimivo, v uradne knjige so najprej zabeležili rezultat 37 : 0, potem pa so sodniki in funkcionarji Dundeeja dogodke preverili, gole še enkrat prešteli in ugotovili, da so v zapisnik napisali dva preveč, tako da je šel na škotsko zvezo rezultat 35 : 0. Mimogrede, Dundee Harp so leta 1894 zaradi finančnih težav ustanoviteljev razpustili.

Avstralija – Ameriška Samoa, 31 : 0 Enajstega aprila 2001 sta se v Coffs Harbourju srečali reprezentanci Avstralije in Ameriške Samoe v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Koreji in na Japonskem 2002. Gostje niso imeli nobenih možnosti, rezultat je bil katastrofalen. Že do polčasa so Avstralci zabili 16 golov. Za zmagovalce je dal 13 golov Archie Thompson, slovenski Avstralec Aurelio Vidmar pa je bil uspešen dvakrat. Avstralci so v kvalifikacijah osmešili nasprotnike iz Oceanije, na prvenstvo pa se niso uvrstili. V dodatnih kvalifikacijah jih je izločil Urugvaj.

Tahiti – Cookovi otoki, 30 : 0 Cookovi otoki so prvo uradno reprezentančno nogometno tekmo odigrali 2. septembra 1971 v glavnem mestu Francoske Polinezije, v Papeeteju. Nasprotnik, Tahiti, naj bi bil po meri, a ni šlo gladko, nasprotno. Zabeležili so svoj največji poraz. Cookovi otoki, ki imajo okoli 17.000 prebivalcev, še vedno niso nogometna velesila, trenutno so na 223. mestu na svetovni lestvici, ki šteje 238 reprezentanc. V zadnjih letih so dosegli tudi kakšno prepričljivo zmago: za tri gole so že stresli Tongo, Tuvalu, Ameriško Samoo in Kiribate.

Fidži – Kiribati, 24 : 0 Jasno, Kiribati so še ena izmed reprezentanc, ki meddržavne tekme izgublja z veliko razliko. Že prvič, ko so leta 1969 nastopili na Južnopacifiških igrah, so dobili porcijo od Papue Nove Gvineje (0 : 13) in le dva dni kasneje 24. avgusta 1979 so na istem mestu v Suvi na Fidžiju izgubili s 24 : 0. Zadnji tekmi so izgubili s 17 : 1, njihovo moštvo pa je malce starejše, kot smo navajeni pri pravih, recimo evropskih reprezentancah. Vratar Tarariki Tarotu jih ima 44, najboljši napadalec Erene Bwakineti 36, zvezni igralci pa so stari od 30 do nekaj več kot 40 let.