Iz nemške nogometne zveze so sporočili, da bo Löwa na tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2020 proti Belorusiji in Estoniji, 8. in 11. junija, zamenjal njegov pomočnik Marcus Sorg.

Nemški selektor se zdravi na kliniki v Freiburgu, kjer so ga sprejeli zaradi težav z ožiljem. Pred tedni naj bi se poškodoval med vadbo, ko je izpustil utež in si poškodoval arterijo.

Nemški selektor je bil sicer v zadnjem času tarča kritik, ker je v sklopu prenove reprezentance izpustil tri zveneča imena bavarskega nogometnega kluba oziroma je bil sporen način, kako je to sporočil javnosti. Gre za Jeroma Boatenga, Matsa Hummelsa in Thomas Müllerja.

Trojica igralcev je skupaj za elf zbrala 246 nastopov, predstavljali so tudi jedro moštva, ki je leta 2014 v Braziliji osvojila SP. Lanski polom Nemcev na SP v Rusiji pa je Löwa prisilil, da začne graditi novo reprezentančno zgodbo.