Conte je kot trener trikrat osvojil scudetto z Juventusom, v sezoni 2016/17 pa je osvojil naslov prvaka in pokal FA tudi s Chelseajem iz Londona. Med letoma 2014 in 2016 je vodil italijansko reprezentanco, ki se je pod njegovo taktirko na evropskem prvenstvu v Franciji uvrstila v četrtfinale.

Conte bo zapolnil vrzel po odhodu Luciana Spallettija, ki je nerazzurre popeljal do četrtega mesta v italijanski ligi in vnovičnega igranja v ligi prvakov. Devetinštiridesetletni strateg, nekdanji reprezentant in zvezni igralec pri Lecceju in Juventusu, je podpisal triletno pogodbo v vrednosti devet milijonov evrov, znesek pa lahko še povišajo bonusi.

»V mojem življenju se odpira novo poglavje. Komaj čakam. Inter sem izbral zaradi načrtov in ambicij ljudi v klubu,« je bil vzhičen Conte po prevzemu krmila pri osemnajstkratnih prvakih serie A, ki pa so brez odmevnejše lovorike že vse od takrat, ko so osvojili italijanski pokal leta 2011.

Mladi kitajski predsednik Interja, 27-letni Steve Zhang, sin kitajskega milijarderja Zhang Jindonga, je bil nedvoumen: »Prepričan sem, da je Antonio Conte eden najboljših trenerjev. Prepričan sem, da nam bo pomagal doseči naš cilj, in to je, narediti naš klub znova enega najboljših na svetu.«