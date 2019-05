Srečanje v prvi polovici rednega dela ni ponudilo s pretirano atraktivnim nogometom. V 9. minuti je do prve polpriložnosti prišel Arsenal, potem ko je žogo po predložku slabo izbijal vratar modrih Kepa Arrizabalaga, napadalec Pierre-Emerick Aubameyang pa je meril mimo desne vratnice.

Topničarji so imeli tudi v nadaljevanju manjšo pobudo, vendar z izjemo topovskega strela švicarskega vezista Granita Xhake z dobrih 20 metrov, ki je letel tik nad prečko, prave priložnosti niso imeli. Na drugi strani je v enem izmed redkih napadov Chelseaja zapretil najboljši strelec letošnje izvedbe evropske lige Olivier Giroud. Po imenitni akciji se je Francoz znašel na robu šestnajsterca, tam pa z levico natančno meril v levi spodnji kot, a se je vratar Peter Cech izkazal z obrambo. Ekipi sta na odmor odšli brez zadetkov.

Srečanja so vidno bolje nadaljevali igralci Chelseaja

Arsenal lovi prvi naslov v evropski ligi

Londonski finale je hkrati prva tekma v evropski ligi, ko se lahko sodniki zanesejo tudi na videotehnologijo VAR. Srečanje Arsenala in Chelseaja v Bakuju je prvi veliki evropski finale z angleškima predstavnikoma po 11 letih in tretji v zgodovini tekmovanj Evropske nogometne zveze. Medtem ko je Chelsea v tem tekmovanju že slavil leta 2013, pa Arsenal na tovrstno lovoriko še čaka, igral pa je v finalu pokala Uefe 1999/00 ob porazu proti Galatasarayu.

Chelsea je neporažen na 14 tekmah v tej sezoni evropske lige, prevladoval je v skupini L, nato pa izločil Malmö, Dinamo Kijev, Slavio Prago in po enajstmetrovkah v polfinalu še Eintracht Frankfurt. Arsenal pa je v Azerbajdžan prišel s petimi zaporednimi zmagami v tekmovanju, po slavju v skupini E so topničarji izločili Bate Borisov, Rennes, Napoli in Valencio. Tokratni obračun sodijo Italijani na čelu z Gianluco Rocchijem.