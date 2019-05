»Sam sem svoje odločitve že sprejel. Sedaj se morata odločiti kluba. Mislim, da lahko rečem, hvala, to je tudi slovo. Moje sanje so bile, da zaigram v premier ligi. Da zaigram v velikem klubu. Sedaj je napočil čas za nove izzive,« je povedal 28-letni Hazard, ki je za belgijsko izbrano vrsto na 100 tekmah zabil 30 golov. Med letoma 2007 in 2012 je igral za Lille, potem pa za ekipo Chelsea.

Že tedne potekajo v medijih jasna namigovanja, da naj bi prestopil v Real, odškodnina naj bi znašala kar 130 milijonov evrov, letna plača v madridskem velikanu pa bogatih 23,4 milijona. Odlični belgijski vezist sicer že dve leti občasno spregovori, da je njegova želja, da bi igral pod taktirko legendarnega Zinedina Zidana, sedaj trenerja Reala. Španski velikan je osvojil rekordnih 26 evropskih lovorik, od tega 13 naslovov lige prvakov (in njene predhodnice), in prav tako rekordnih sedem naslovov svetovnega klubskega prvaka.