»Srbski premierki ne bom dovolil vstopa na Kosovo, dokler bo ohranjala rasistično in nezakonito ideologijo proti kosovskemu ljudstvu,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na Facebooku zapisal Pacolli.

Za to se je odločil, potem ko je Brnabićeva v sredo dejala, da so kosovski voditelji »najslabša vrsta populistov« in da so to »ljudje, ki so dobesedno prišli iz gozda«. »To so teroristi, ki niso bili obsojeni,« je še povedala.

Kosovski predsednik Hashim Thaci, premier Ramush Haradinaj in predsednik kosovskega parlamenta Kadri Veseli so namreč vsi nekdanji vodje Osvobodilne vojske Kosova, ki se je v letih 1998 in 1999 borila proti srbskim silam. Beograd jih označuje za vojne zločince.

Izjave srbske premierke je obsodil tudi Thaci, ki je dejal, da »to znova kaže na patološko sovraštvo trenutnega srbskega režima do državljanov Kosova«.

Odnosi med Prištino in Beogradom so se v torek znova nekoliko zaostrili, potem ko so kosovski specialci na severu Kosova v okviru operacije proti organiziranemu kriminalu aretirali več deset oseb, večinoma Srbov in Bošnjakov. Razmere so se že v sredo umirile.