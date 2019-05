Razmere na severu Kosova danes mirne

Razmere na severu Kosova so danes mirne, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Dan po tem, ko so kosovski specialci na severu države v okviru operacije proti organiziranemu kriminalu aretirali več deset oseb, večinoma Srbov in Bošnjakov, je v Mitrovici za danes popoldne napovedan protestni shod kosovskih Srbov.