Uvertura v naslednja dejanja kosovske bitke

Sovpadanje razprave o nadaljnjih pogajanjih s Prištino v srbski skupščini in operacije kosovske specialne policije v občinah na severu še vedno ne dokončno priznane sedme države s pogorišča nekdanje Jugoslavije seveda ni naključno. To je bilo takoj po vročičnem torkovem jutru opaziti na vseh ravneh, četudi iz kakofonije pojasnil kosovskih oblastnikov, tamkajšnjih mednarodnih sil Kfor in uradnega Beograda ni razvidno, ali so sliko celotnega dogajanja že vnaprej izrisali v medsebojnem obveščanju ali z obveščevalnimi službami. To splošno vedenje je očitno pripomoglo, da se je paradiranje kosovskih policijskih oklepnikov po tako imenovanih srbskih občinah na Kosmetu končalo z nekaj praskami, mnogo medijsko-političnega hrupa in malo stvarnimi posledicami za nadaljnje dogajanje v trebuhu Balkana.