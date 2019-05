Po poročanju srbskim medijev so specialne enote kosovske policije danes ob 6. uri zjutraj v Kosovski Mitrovici pričele z aretacijami Srbov v vrstah kosovske policije, carine in civilistov. Ker je dogajanje še v teku, se informacije od medija do medija nekoliko razlikujejo. Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug so do 8.30 aretirali že 13 Srbov, prištinski mediji pa pišejo, da so med aretiranimi tudi albanski policisti. N1 poroča, da je med aretiranimi tudi komandir policijske postaje v Zubinovem Potoku. Med aretiranimi naj bi bili tudi štirje pripadniki kosovske carine. Srbski mediji poročajo še, da je med operacijami prišlo celo do streljanja in da sta dva Srba lažje ranjena.

Po poročanju B92 so do zob oborožene specialne enote operacijo izvedle v vseh štirih občinah, kjer so Srbi večinsko prebivalstvo. Pri tem naj bi bil ranjen tudi pripadnik kosovske policije, ki pa ni v življenjski nevarnosti. Med streljanjem naj bi sicer izstrelili kar 200 nabojev. Poleg tega so prebivalci srbskih občin s postavljanjem barikad poskušali otežiti delo kosovski policiji. Ta je s pomočjo šok bombe uspela uničiti vsaj eno barikado v Zubinovem Potoku. N1 poroča še, da so kosovske specialne enote v civiliste, ki so postavljali barikade, streljali gumijastimi naboji. Nekaj naj bi jih bilo ranjenih. Za ves promet je zaprt tudi most, ki povezuje severni in južni del Kosovske Mitrovice.