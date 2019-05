Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer je že ob začetku mandata aktualne vlade napovedala, da bo zajezitev prekarnosti ena izmed prioritet ministrstva. Na včerajšnji nacionalni konferenci o odpravi prekarnosti je skupaj z drugimi predstavniki vlade ponovno poudarila, da je ta cilj visoko med prioritetami vlade. Predsednik državnega zbora Dejan Židan je opozoril tudi, da je zdaj, v času gospodarske konjunkture, primeren trenutek za velik korak naprej: »Nikoli ne vemo, kako dolgo bo to časovno okno še odprto, zato ga je treba izkoristiti.« Ob tem je poudaril, da trenutno obstaja tudi potrebna politična volja za sprejem ukrepov proti prekarnosti.

V iskanju definicije prekarnosti

Kakšne aktivnosti proti prekarnosti izvajajo na pristojnem ministrstvu za delo? Z lanskim letom so zagnali in finančno podprli raziskovalni projekt Multidisciplinarna analiza prekarnega dela (MAPA), katerega cilj je pridobiti celovit vpogled v stanje v Sloveniji. Po besedah Klampferjeve želijo s projektom v prvi vrsti doseči sintezo o tem, kaj je prekarno delo. Raziskovalno delo bo sicer trajalo do marca 2020, vendar naj bi vzporedno s projektom MAPA medresorska delovna skupina pod vodstvom sekretarja na ministrstvu za delo Tilna Božiča že pripravljala tudi konkretne načrte za izvedbo ukrepov proti prekarnosti. Konkretne ukrepe bodo po ocenah Klampferjeve pripravili do prihodnje pomladi.

Ker je odprava prekarnosti vendarle ena od njihovih prioritet, pa so na ministrstvu nekoliko pospešili projekt MAPA in tako že ponudili prve izsledke raziskave. Ena izmed ključnih ugotovitev je, da je prekarno delo pogostejše v tistih podjetjih in organizacijah, kjer sindikatov ni ali pa ti nimajo dovolj moči. »Prekarno delo se razrašča zlasti v tistem segmentu trga dela, kjer zaradi prešibke pogajalske moči sindikatov mehanizmi kolektivnega pogajanja niso učinkoviti. Odločanje o pogojih dela je zato prepuščeno pogajanju na individualni ravni, kjer pa je pogajalska moč izrazito neuravnotežena,« je poudarila ministrica za delo.