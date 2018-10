Vlada je v koalicijski pogodbi med drugim zapisala, da bo odpravila prekarne oblike dela v javnem sektorju in zaposlila vse zunanje najete delavce, ki so delali prek zasebnih podjetij in agencij. Vprašanje pa je, kako bi to izvedli in koliko bi to stalo.

Na naša vprašanje od ministrstva za javno upravo in Liste Marjana Šarca (LMŠ) nismo prejeli odgovorov. V Levici, ki je ta ukrep predlagala, so dejali, da za zaposlitev teh delavcev obstaja več možnosti – ne le prek neposrednega zaposlovanja pri naročnikih, ampak tudi z ustanovitvijo nekakšnih podpornih služb, ki b