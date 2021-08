Kaj so povedali predstavniki mladih

Miha Zupančič, predsednik MSS: “Kot je pokazala Mladina 2020, so mladi bolj avtonomni, bolj zdravo živijo, so bolj angažirani v kulturi, politiki, so splošno družbeno bolj aktivni in se več neformalno izobražujejo in dopolnjujejo svoje kompetence. Kljub temu pa na Mladinskem svetu Slovenije od odločevalcev prevečkrat poslušamo, da so mladi apatični, da nimajo dovolj kompetenc in da potrebujejo dodatna izobraževanja, da si morajo nabirati izkušnje že pred vstopom na trg dela itd. Pričakovanja so torej visoka: delaj, študiraj, se dodatno neformalno izobražuj, bodi aktiven v organizacijah, angažiraj se v družbi in čim hitreje se osamosvoji. Ta pričakovanja, ki smo jih mladi vzeli za svoja, so zelo nerealna. Ob dodatni individualizaciji mladih nekateri zapadajo v duševne stiske, spet drugi pa so že na začetku svoje poklicne poti blizu izgorelosti. Čeprav smo mladi fleksibilni, pa vendarle potrebujemo določen pogled v prihodnost, ki bo nekoliko bolj stalen in predvidljiv.”

Lucija Karnelutti, mladinska delegatka pri OZN: “Epidemija je poudarila nujno potrebo po spremembah, za katere si mladi prizadevamo. Naj bo to na področju digitalizacije, podnebnih sprememb, zdravstva ali izobraževanja. Pri teh spremembah pa moramo mladi ostati polni in enakovredni partnerji. Da to lahko dosežemo, je pomembno, da vlagamo v krepitev sposobnosti mladih, da lahko sami odgovorno odločamo in prevzemamo odgovornost za svoje življenje. Izrednega pomena za mlade je nadaljno vlaganje v kvalitetno izobraževanje, kot tudi druge kompetence mladih, še posebej na področjih kot so promocija javnega zdravja, kritično razumevanje informacij s ciljem izpodbijanja širjenja lažnih informacij po spletu in ostalih medijih, ter investiranje v mlade inovatorje, aktiviste, učence, prostovoljce in ostale. Mladi moramo biti slišani pri uvajanju ukrepov ter rešitev na COVID-19.”

Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa: “V naših aktivnostih opažamo, da si mladi želijo več dialoga z odločevalci in si želijo biti slišani. Želijo tudi več informiranja, za kar se trudimo tudi s portalom mlad.si, kjer že 10 let objavljamo relevantne info za mlade. V času predsedovanja od mladih pridobivamo informacije, v kakšni Evropi si želijo živeti v prihodnosti, ki jih bomo med predsedovanjem tudi predstavili javnosti.”