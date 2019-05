V britanski organizaciji Breast Cancer Now, ki je financirala danes objavljeno študijo, pravijo, da je ta izmed vseh do sedaj opravljenih najbolj celovita. Deset let so namreč spremljali več kot sto tisoč žensk in iskali povezave med načinom dela in nastankom raka na dojkah, ki jim je širša javnost do sedaj še verjela.

Kot pojasnjuje soavtor študije Michael Jones, je bila povezava med nočnim delom, ko je posameznica izpostavljena umetni svetlobi, in nastankom raka na dojkah prvič vzpostavljena pred več kot tridesetimi leti, vendar same študije, ki so to povezavo predlagale, doslej niso bile prepričljive. »V naši novi raziskavi nismo našli nobene splošne povezave med ženskami, ki so v zadnjih desetih letih opravljale nočno delo, in tveganjem za nastanek raka na dojkah, ne glede na različne vrste dela, ki so jih opravljale, vključno z nočnimi izmenami, in ne glede na starost, pri kateri so začele opravljati tovrstno delo,« je pojasnil za Guardian.

Povprečna starost udeleženih v omenjeni študiji je bila 45 let. Sedemnajst odstotkov in pol udeleženih v študiji je potrdilo, da so v zadnjih desetih letih redno delale v nočnih izmenah (to pomeni med deseto zvečer in sedmo zjutraj). Raziskovalci so ugotovili, da se je rak na dojkah od nekaj več kot sto tisoč žensk razvil na nekaj več kot dva tisoč posameznicah. Ob upoštevanju ostalih dejavnikov tveganja so raziskovalci ugotovili, da splošne povezave med posameznicami, ki so obolele za rakom in delom v nočni izmeni ni mogoče vzpostaviti. Prav tako niso odkrili bistvene razlike v tveganju za obolenje med različnimi vrstami nočnega dela, starostjo, pri kateri so ženske tovrstno delo začele opravljati in vprašanju, ali so to delo začele opravljati pred ali po morebitni nosečnosti.

Izvršna direktorica organizacije Breast Cancer NowDelyth Morgan je ob objavi študije povedala, da upa, »da bodo ugotovitve pomagale pomiriti na stotine tisoč žensk, ki redno opravljajo nočne izmene, da je malo verjetno, da njihov način dela povečuje tveganje za razvoj raka na dojkah.« Jones ob tem dodaja, da kljub temu ne smemo pozabiti, da ima delo v nočnih izmenah lahko tudi druge škodljive učinke na naše zdravje.