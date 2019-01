Slikanje žensk bo potekalo do poletja, ko bodo skupno povabili okoli 6000 žensk od 50. do 69. leta iz občin Vrhnika, Borovnica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Log - Dragomer in Logatec. Slikanje opravljajo posebej za program Dora izobraženi in usposobljeni radiološki inženirji z Onkološkega inštituta Ljubljana od ponedeljka do petka od 8. ure do 14.15.

Zadnjič je bila mobilna enota na Vrhniki pred dobrima dvema letoma. Takrat se je slikanja udeležilo 4511 žensk oziroma dobrih 78 odstotkov, kar je dober rezultat. Ta je namreč pogoj, da lahko na državni ravni dosežejo ključni cilj programa Dora, to je zmanjševanje umrljivosti žensk za to boleznijo, poudarjajo pri programu Dora. Na dodatne preiskave na Onkološki inštitut Ljubljana so povabili 86 žensk, pri 18 so odkrili raka dojk, večino na začetni stopnji, ko je zdravljenje lahko zelo uspešno.

Vabijo ženske, ki bodo prejele vabilo, da se udeležijo slikanja in tako naredijo korak za svoje zdravje. Če vabila še niso prejele, se lahko naročijo same prek elektronskega naslova dora@onko-i.si, spletnega obrazca za prenaročanje na https://dora.onko-i.si/prenarocanje/ ali na brezplačni telefon 080 27 28 vsak delavnik od 9. do 12. ure. Prav tako lahko prek teh kontaktov uredijo prenaročanje, če jim sporočeni termin ne ustreza.