Češko podjetje Zážitková akademie (ZAK) bo na Rogli do poletja postavilo že četrto pot med krošnjami. Dve podobni, ki ju tudi upravlja, so že uredili na Češkem, eno pa na Slovaškem. »Pot med krošnjami na Pohorju bo sestavljena iz poti in stolpa. Pot bo dolga približno 560 metrov in speljana na višini do 20 metrov ter povezana s stolpom, ki bo visok 35 metrov in opremljen z dodatno notranjo potjo v dolžini 440 metrov. Z vrha stolpa bo speljan tudi tobogan, ki bo omogočal zabaven spust do poti ter od tam do izhoda s trgovino s spominki,« je pot opisal Bernd Bayerköhler, izvršni direktor ZAK in avtor ideje poti med krošnjami.

Leseni stolpi so tradicija Kot vse evropske poti med krošnjami, ki jih je zgradil ZAK, bo tudi pot med krošnjami na Pohorju brez ovir in v celoti dostopna tudi invalidom na invalidskem vozičku. Dopolnitev turistične ponudbe podpira tudi župan občine Zreče Boris Podvršnik. Občina je tako investitorju zagotovila zemljišče, na katerem bo urejena pot med krošnjami. »Prvi leseni razgledni stolp na Rogli je bil zgrajen leta 1934. S tem novim bomo nadaljevali tradicijo lesenih razglednih stolpov za obiskovalce,« pravi Podvršnik. Zaradi vse milejših zim je tudi na Rogli nujno, da se usmerijo v ponudbo, ki je zanimiva za goste tudi v pomladnih, poletnih in jesenskih mesecih. Nove doživljajske atrakcije na Rogli se veselijo tudi v podjetju Unitur, saj se zavedajo, da bo obogatila že sicer kakovostno turistično ponudbo, ki je v prvi vrsti namenjena gostom in obiskovalcem, ki živijo zdravo in aktivno. Sicer pa je filozofija podjetja ZAK »odpiranje gozdov in narave« na trajnosten način, ob strogem upoštevanju načel varstva okolja. »Prizadevamo si okrepiti odnos obiskovalcev poti med krošnjami do narave in pomena varstva okolja,« še dodaja Bernd Bayerköhler. Pot med krošnjami Pohorje pa je tudi eden od treh finalistov za nagrado snovalec, s katero Slovenska turistična organizacija že več kot desetletje spodbuja inovativnost v slovenskem turizmu in podpira razvoj inovativnih produktov in inventivnih projektov.