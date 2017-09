Odškodnino svojcem zaradi tragedije na Rogli bodo morali plačati dimnikarji, zavarovalnica in država, o višini bo odločalo višje sodišče

Vmesna sodba celjskega sodišča, ki je odločilo, da so odškodnino bratu enega od umrlih v apartmaju pod Roglo dolžni plačati Dimnikarstvo Lapuh, Zavarovalnica Triglav in država, še ni pravnomočna, saj so se nanjo pritožili vsi, razen lastnika apartmaja, ki je plačila (in krivde v kazenskem postopku) oproščen.