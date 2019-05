Plestenjak snema selfije, a jih ne mara

Jernej Tozon skuša preživeti v naravi

Danica Lovenjak kolesari v komori

Klemen Slakonja se v komori raje sprošča

Helena Blagne se upira toku

Davida Urankarja zbadajo sodelavke

Jan Plestenjak v nedavnem intervjuju za revijo Avenija problematizira dobo selfijev, ki dandanes vlada na družbenih omrežjih. A to očitno ne pomeni, da jih za potrebe delovanja profila na instagramu ne snema rad ali pogosto. Nekaj jih je objavil tudi v tem tednu – nazadnje zaspanega v poznih večernih urah, ob koncu tedna takšnega s kozarcem vina v Prlekiji, saj je v tistih krajih nastopal, še prej pa enega v alpskem okolju.Čuk Jernej Tozon svojim sledilcem na instagramu pogosto pokaže, da rad preživlja čas v naravi, največkrat v sklopu pohodniške rekreacije. Tokrat se ni samo sprehajal, ampak se je učil preživetja s pomočjo slovenskega mojstra preživetja v naravi. Tozon je na instagramu objavil nekaj utrinkov z izobraževanja v divjini, doživetje pa ga je spodbudilo predvsem k razmišljanju. »Narava ni nema, le človek je tisti, ki je gluh,« je na primer zapisal ob fotografiji ognja, ki mu greje stopala in ga je s pomočjo inštruktorja predvidoma zakuril brez pripomočkov. Tozon je naravo v sklopu omenjene delavnice doživljal tudi s tekanjem po plitki vodi in opazovanjem žabjega primerka v svojih rokah.Nekdanja vremenska napovedovalka Danica Lovenjak se te dni uri nekoliko drugače – pripravlja se namreč za sezono bikinijev. Pri tem je uporabila nekoliko manj običajne telovadne metode, saj vozi sobno kolo, ki so ga v enem od salonov za oblikovanje telesa vgradili v komoro. To je njena nova mučilna naprava, pravi Danica Lovenjak, eden od njenih sledilcev pa je namignil, da morda vendarle ni razloga za tako ekstremne podvige. »Zelo obožujem tvoje noge, prečudovite so, poljub na tvoje lepe noge,« pravi sledilec Andrej, čigar profil na instagramu je sicer posvečen fotografijam nog znanih Slovenk, predvsem TV-voditeljice Ane Tavčar.Še eno komoro smo opazili na profilu igralca oziroma vsestranskega ustvarjalca Klemna Slakonje. Tudi to v uporabo ponujajo v enem od salonov, a v tej se ne telovadi, ampak lebdi z namenom sproščanja. Slakonja pritrjuje, da deluje, saj kaj tako sproščujočega še ni doživel, TV-voditeljica in pesnica Zala Đurić pa ga je v komentarju pod fotografijo vseeno vprašala, ali zadeva res ni prav nič strašljiva. Čisto nič, pravi Slakonja, na spletni strani salona pa razkrivajo, da v komori pogosto lebdijo tudi vrhunski profesionalni športniki.Slovenska primadona zabavne in občasno operne glasbe Helena Blagne je prejšnji teden na instagramu delila dve svoji fotografiji. A njena podoba, četudi brezhibna kot običajno, ob tej priložnosti ni bila najpomembnejše, kar je želela sporočiti svojim sledilcem. Ob fotografiji je namreč zapisala še jutranji nasvet. »Mainstream se poigrava z našimi mislimi: evtanazija, splav, assange, eurosong, trump, gorski zdravnik… zapri internet in se prepusti. Dobro jutro!«, je pevka naštela nekaj med sabo nepovezanih pojmov, ki jih je v zadnjih tednih oziroma letih očitno zasledila v medijih, a se odločila, da se vanje nima smisla poglabljati, saj se z brezbrižnostjo upiraš toku, ki se z nami poigrava.Jutranji TV-voditelj in maneken David Urankar pogosto nastopa v tiskanih oglasih, a kakovostne fotografije ceni tudi zasebno, zato na instagramu ni vedno očitno, ali gre za resničnost ali oglasni material. Tokrat je bil napravljen v golfista in fotoobjektivu se je prepustil dovolj prepričljivo, da smo upravičeno sklepali, da snema naslovnico revije o golfu ali kampanjo za znamko športnih oblačil. V resnici je šlo zares, Urankar izpit za golf opravlja v prostem času. Sodelavka s televizije Špela Močnik si ga je vseeno malce privoščila. »Upam, da tudi udariš tako dobro, kakor poziraš,« je zapisala, skromni Urankar pa ji je odvrnil, da udari že, a zadane bolj malo.