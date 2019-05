Rado Daradan in Mic Melanšek si nista predstavljala, da bodo njuni Mali junaki tako hitro zrasli. Verjetno še manj, da bo njuno zagonsko podjetje Hurra Studios postalo slovenski startup leta 2019. Njuna zgodba je dokaz za to, kako pomembna je v podjetništvu strast, ki jo navsezadnje opazijo tudi vlagatelji – tudi če mladi podjetniki z dobro idejo ne sledijo običajnim zagonskim smernicam.

S strastjo in velikimi sanjami

Še pred dvema letoma je Male junake ustvarjalo le deset sodelavcev z velikimi sanjami, danes pa jih v podjetju dela več kot sto. V sodelovanju z več kot petdesetimi zunanjimi sodelavci, kot so pisatelji, ilustratorji, prevajalci in tiskarji, ustvarjajo personalizirane knjige za otroke, ki razveseljujejo tako najmlajše kot njihove starše. Posebnost personaliziranih otroških knjig je, da vsak uporabnik ob naročilu določi ime, spol in videz glavnega junaka, določi vsebino in napiše posvetilo za prejemnika knjige. Vsaka knjiga, oblečena v trde platnice in dostavljena naročniku na dom v zgolj petih dneh, je unikat. Komunikacija s strankami, v kateri se glede načina in hitrosti občutno razlikujejo od ožje in širše konkurence, je velika prednost podjetja.

Občutki so izjemni, sta po prevzemu kristalnega kipa dejala soustanovitelja startupa leta. Mic Melanšek je poudaril, da sta z Radom podjetje ustanovila praktično iz ničle. »Nisva imela nobene naložbe, niti nisva vedela, da imava takšno možnost. Tako sva šla na banko in vzela 12.000 evrov študentskega posojila. Bila sva tako prepričana, da je najin produkt dober, da sva šla na tuji trg. V začetku nisva bila uspešna, tako da sva razmišljala celo o zaprtju podjetja. Ker pa sva verjela v Male junake, sva sedla in naredila seznam stvari, ki jih je treba izboljšati. Z nekaj prihranki sva šla na nemški trg in na srečo se je poleti 2017 zgodil magični trenutek, ko smo bili donosni že od vsega začetka. Takrat sva dobila samozavest.«