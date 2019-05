Facebook naj bi bolj konkretne načrte predstavil poleti, med drugim pa je o tej temi že razpravljal z guvernerjem britanske centralne banke Markom Carneyjem, navaja britanski medij na spletni strani.

Prvi mož Facebooka Mark Zuckerberg se je s Carneyjem srečal prejšnji mesec in z njim razpravljal o priložnostih in tveganjih uvedbe kriptovalute. Prav tako so ga zanimali pravni in regulatorni vidiki tega vprašanja.

Facebook išče načine za cenejše in hitrejše načine za pošiljanje in prejemanje denarja za ljudi brez bančnega računa. Njegov projekt Libra so mediji prvič razkrili decembra lani.

Projekt vključuje sodelovanje z bankami in posredniškimi hišami, ki bi ljudem omogočale zamenjavo klasičnih valut v digitalne kovance. Manjša skupina naj bi združenje s sedežem v Švici ustanovila v prihodnjih tednih.

Facebook naj bi se pogovarjal tudi s številnimi spletnimi trgovci, da bi ti njegovo kriptovaluto sprejeli kot način plačila v zameno za nižje posredniške dajatve.

Kriptovalute so osnovane na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov. Gre za sklope blokov informacij, kot so dogovori ali pogodbe, ki so shranjeni na mreži računalnikov. Podatki so shranjeni kronološko, dostopni skupnosti uporabnikov in nad njimi običajno ne bdi osrednja osrednja avtoriteta, kot je banka ali vlada.

Koncept je bil zasnovan z namenom zagotoviti varnost in anonimnost uporabnikov, obenem pa preprečiti spreminjanje podatkov za nazaj in s tem odstraniti posrednike, kot so banke ali notarji, iz transakcij.

Facebook je bil v zadnjih letih pod velikim udarom zaradi ravnanja s podatki uporabnikov, zato bodo regulatorji tudi na morebitno uvedbo kriptovalute gotovo izredno pozorni, navaja BBC. Ta mesec sta Zuckerberga v odprtem pismu o delovanju nove kriptovalute povprašala že ameriški senat in komisija za bančništvo. Facebook naj bi o tej temi že govoril z ameriškim finančnim ministrstvom.