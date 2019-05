Facebook je pred evropskimi volitvami, ki se začnejo jutri, že izbrisal račune s približno šest milijoni sledilcev, preko katerih so posamezniki širili lažne novice. Preiskujejo še več sto drugih računov, ki imajo skupno približno 26 milijonov sledilcev, so sporočili iz Avaaza. Organizacija je prijavila skupaj petsto sumljivih skupin in facebook strani, ki so nastale na območjih Francije, Nemčije, Italije, Velike Britanije, Poljske in Španije.

Večina izmed njih je preko lažnih strani in računov širila lažne novice in s tem plasirala vsebine, ki jih te stranke zagovarjajo. »Odkrite strani so imele tudi visok nivo interakcij. Ni pomembno, koliko sledilcev imaš, če med njimi ni interakcije,« je povedal Christoph Schott, direktor skupine Avaaz.